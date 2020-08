Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci attaccata dagli haters: il motivo è assurdo

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, viene accusata dagli haters di essersi ritoccata chirurgicamente. Il motivo? Somiglia troppo alla madre. La ragazza ha pubblicato alcune foto di quando era piccola per rispondere a questi "professori di genetica".

Deva Cassel compirà 16 anni a settembre, nonostante la sua età la giovane è richiestissima dai più noti marchi di moda che la vogliono come testimonial. La maggiore visibilità avuta con la sua nuova professione l'ha messa nel mirino degli haters che sui social l'hanno accusata di essersi ritoccata per assomigliare alla madre. Deva viene accusata di voler rubare l'identità di Monica Bellucci e di essersi rifatta le labbra. "Perché non stai bene come sei? Sembravi carina prima dell'operazione, non devi imitare tua madre e rubare la sua identità. È meglio essere te stessa e trovare il tuo posto" ha scritto un utente, e un altro ha aggiunto "pensavo che il tuo viso fosse naturale, fino a quando non ho visto una tua foto a 12 anni".

Deva, a cui non manca il coraggio, ha deciso di postare nelle sue storie di Instagram una foto di quando era bambina e ha negato di essersi sottoposta a qualsiasi tipo di intervento: "Non ho mai preso in considerazione un'operazione e so che i miei genitori non mi avrebbero mai permesso di sottopormi ad una procedura di cambio del corpo, senza una buona ragione. Le mie labbra si sono evolute come il resto del mio corpo perché è così che funziona crescendo. Pensa, prima di diffondere informazioni così stupide ed inutili su una ragazza".

Deva ha continuato nella sua difesa: "come potete vedere, labbra e ciglia erano già importanti anche quando ero piccola. So di non dover dare importanza a commenti come questo, ma stanno incominciando ad influenzare la mia vita".

La primogenita di Vincent e Monica Bellucci passa all'attacco sperando di mettere la parola fine a questa discussione: "Quindi smettete di diffondere falsità se non avete prove. Eccovi le prove che il mio viso non è cambiato nel tempo. Sono consapevole che i pettegolezzi fanno parte del mondo social e che possono essere divertenti e far riflettere su molte cose, ma su questo non potete controbattere".