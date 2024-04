Dev Patel ricorda le folli feste di Skins: 'Gli adolescenti erano drogati fino al midollo'

Dev Patel ripensa ad alcuni dei momenti memorabili e "folli" di Skins, la serie che ha dato il via alla sua carriera. L'attore candidato all'Oscar, che ha interpretato Anwar nelle prime due stagioni della versione britannica della serie teen drama dal 2007 al 2008, durante una recente intervista con NME ha mostrato una foto di repertorio che lo ritrae durante una festa con i suoi compagni di cast.

L'immagine ha subito scatenato alcuni ricordi vividi per la star e regista di Monkey Man, che ha detto di ricordare alcune feste di Skins "davvero folli" in cui, secondo lui, gli adolescenti erano "drogati fino al midollo".

"Indosso un corsetto con la cintura Rocawear e praticamente il mio culo penzola fuori. È stata una giornata pazzesca", ha detto Patel riguardo alla foto. E ha continuato: "Facevano queste pubblicità in cui affittavano queste ville o qualsiasi altra cosa e poi arrivava un gruppo di ragazzi, della nostra età o più grandi, e metà di loro erano drogati fino al midollo, e la troupe diceva: 'divertitevi'. È stato folle. Era davvero, davvero folle".

Ollie Barbieri, Lily Loveless, Kathryn Prescott, Megan Prescott, Jack O'Connell, Kaya Scodelario, Luke Pasqualino, Lisa Backwell e Merveille Lukeba in una foto della sterza stagione di Skins

Patel ha ricordato in particolare quello che ha definito "uno dei giorni più belli delle riprese" grazie a una canzone specifica che la troupe ha messo mentre giravamo. "Hanno suonato Shy FX 'Original Nutter' e c'era questa scena del club e tutti stavano impazzendo", ha spiegato l'attore di Lion - La strada verso casa. "Me lo ricordo perché l'hanno messa tipo 60 volte e io ero come un keniota nel Maasai Mara che saltava su e giù".

Immagine promozionale di Skins

Skins

La controversa serie britannica Skins è andata in onda per sette stagioni in totale prima di concludersi nel 2013. Seguiva le vite segrete di adolescenti che cercavano di crescere e trovare l'amore e la felicità nonostante genitori e insegnanti discutibili.

Una versione statunitense della serie è stata lanciata su MTV nel 2011, ma è rimasta in onda solo per una stagione, dopo aver subito un'ondata di critiche per i suoi contenuti sessuali. All'epoca, diversi inserzionisti si ritirarono da MTV a causa dello show e i dirigenti dell'allora casa madre Viacom ordinarono ai produttori di ridurre i contenuti della serie prima della sua prima messa in onda, preoccupati di violare le leggi sulla pedopornografia.