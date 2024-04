Monkey Man: Dev Patel svela le fonti di ispirazione per il suo esordio alla regia in un video

Dev Patel ha fatto il suo esordio alla regia con Monkey Man, distribuito da oggi nelle sale, e in un nuovo video l'attore spiega le sue fonti di ispirazione.

Nella featurette si sottolinea infatti come sia da sempre un grande fan del cinema d'azione e abbia voluto aggiungere un po' di cultura locale e tematiche sociali al genere.

Il dietro le quinte del film

Dev Patel ha inoltre spiegato che Monkey Man, di cui potete leggere la nostra recensione, è un Revenge Movie e ha provato una grande responsabilità nell'usare elementi tratti dalla mitologia e dalle tradizioni locali. L'attore ha ricordato come in passato si fosse allontanato dalle sue origini, ma Danny Boyle lo ha poi fatto riavvicinare scegliendolo per The Millionaire.

Nella featurette si svelano poi dei retroscena su alcune sequenze e il regista spiega poi che il film è un omaggio ai suoi genitori e ai suoi antenati.

I dettagli del film

Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro.

Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell'enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.

Monkey Man, l'esordio alla regia di Dev Patel convince tutti: punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes

Monkey Man è diretto da Dev Patel a partire dalla sua storia originale e dalla sua sceneggiatura con Paul Angunawela e John Collee (Master & Commander: Sfida ai confini del mare).

Il cast internazionale del film comprende Sharlto Copley (District 9), Sobhita Dhulipala (Made in Heaven), Pitobash (Million Dollar Arm), Vipin Sharma (Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio), Ashwini Kalsekar (Ek Tha Hero), Adithi Kalkunte (Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio), Sikandar Kher (Aarya) e Makarand Deshpande (RRR). Monkey Man è prodotto da Dev Patel, Jomon Thomas (Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, L'uomo che vide l'infinito), il premio Oscar® Jordan Peele (Nope, Scappa - Get Out), Win Rosenfeld (Candyman, serie Hunters), Ian Cooper (Nope, Noi), Basil Iwanyk (John Wick, Sicario), Erica Lee (John Wick, Silent Night - Il silenzio della vendetta), Christine Haebler (Shut In, Bones of Crows) e Anjay Nagpal (produttore esecutivo di Bombshell - La voce dello scandalo, Greyhound - Il nemico invisibile).

I produttori esecutivi sono Jonathan Fuhrman, Natalya Pavchinskya, Aaron L. Gilbert, Andria Spring, Alison-Jane Roney e Steven Thibault.

Universal Pictures presenta una produzione Bron Studios, un film Thunder Road, una produzione Monkeypaw, una produzione Minor Realm/S'Ya Concept, in associazione con WME Independent e Creative Wealth Media.