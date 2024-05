Deuce Bigalow: il regista propone un'idea per il terzo film

Mike Mitchell, regista della commedia del 2005, ha dichiarato di avere un'idea per un nuovo lungometraggio.

Il franchise Deuce Bigalow di Rob Schneider si è conclusa nel 2005 con il secondo film ma il regista Mike Mitchell ha svelato di avere un'idea per un terzo lungometraggio del tutto originale. Mitchell, che diresse il primo film Gigolò per sbaglio e lasciò il sequel a Mike Bigelow, ha dichiarato a Comingsoon, tra serietà e ironia, che sarebbe tempo per una nuova avventura.

Il film originale, Gigolò per sbaglio, uscì nel 1999, opera prima nel live action per Mike Mitchell. Scritto da Harris Goldberg e Rob Schneider, il film racconta la storia di Deuce Bigalow (Schneider), un addetto alla manutenzione di acquari che entra nel mondo della prostituzione maschile. Dopo il successo del primo film, nel 2005 è uscito il sequel, Deuce Bigalow - Puttano in saldo, diretto da Mike Bigelow, che si rivelò un flop di critica e al box-office.

La nuova idea

Quale potrebbe essere la trama di un ipotetico terzo film? Ecco l'idea di Mike Mitchell:"Facciamo un altro Deuce Bigalow, penso che sia il momento, proprio come Shifu e Maestro Oogway in Kung Fu Panda 4, che ho diretto. Penso sia ora che Rob [Schneider] faccia da mentore ad un giovane e porti avanti la tradizione. Credo che sia una grande saga ed è stata interrotta troppo presto. Sono pronto" ha concluso Mitchell, suggerendo la propria disponibilità ad un ritorno dietro la macchina da presa.

Nel corso della sua carriera Mike Mitchell si è dedicato principalmente alla regia di film d'animazione come Shrek 2, Shrek terzo e Shrek e vissero felici e contenti. Di recente, ha curato la regia del quarto capitolo di Kung Fu Panda, uscito nelle sale a marzo. Tra gli altri progetti ai quali ha prestato il proprio contributo anche Alvin Superstar 3 e soprattutto Z la formica, che segnò il suo esordio alla regia nel 1998.

L'idea di un terzo Deuce Bigalow rimane per il momento soltanto sulla carta e non è detto che Rob Schneider raccolga l'invito. Il comico manca dal grande schermo da un paio di anni mentre nel 2023 prestò la propria voce al personaggio del preside Spahn in Leo dell'amico Adam Sandler.