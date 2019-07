Designated Survivor: la serie è stata cancellata definitivamente da Netflix

Designated Survivor è stata cancellata ufficilamente da Netflix, piattaforma di streaming che aveva permesso il salvataggio della serie dopo la chiusura su ABC.

Lo show con protagonista Kiefer Sutherland dirà quindi addio ai propri fan dopo tre stagioni. Un comunicato ufficiale di Netflix dichiara: "Siamo orgogliosi di aver offerto ai fan una terza stagione di Designated Survivor e continueremo a proporle tutte e tre nei prossimi anni. Vogliamo ringraziare specialmente Kiefer Sutherland, star e produttore esecutivo, che ha portato passione, impegno e una performance indimenticabile nella parte del Presidente Kirkman".

I responsabili della piattaforma hanno poi scritto: "Siamo inoltre grati allo showrunner e produttore esecutivo Neal Bear per la sua visione e il suo controllo sicuro, al creatore e produttore esecutivo David Guggenheim e ai produttori Mark Gordon, Suzan Bymel, Simon Kinberg, Aditya Sood e Peter Noah, senza dimenticare il cast e la troupe che hanno dato vita a una stagione finale coinvolgente e soddisfacente".

La terza stagione - di cui potete leggere la nostra recensione - ha debuttato in streaming il 7 giugno seguendo il presidente degli Stati Uniti Kirkman (Sutherland) mentre affronta gli innumerevoli moderni problemi legati alle campagne elettorali, tra fake news e tattiche diffamatorie. "Sono entusiasta di avere l'opportunità d'interpretare il presidente Kirkman per la terza stagione di Designated Survivor" ha dichiarato Kiefer Sutherland "con Netflix e Neal Baer. Credo che questo format ci consentirà di scavare a fondo nei problemi dell'elettorato americano in una maniera che prima sarebbe stata impossibile"

Oltre a Sutherland, Designated Survivor include nel cast anche Natascha McElhone, Adan Canto, Italia Ricci e LaMonica Garrett. La serie è andata in onda su ABC dal 2016 al 2018, quando si è deciso per la cancellazione. In Italia lo show è pubblicato su Netflix dall'ottobre 2017.