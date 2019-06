Designated Survivor 3, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia finalmente giugno e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Designated Survivor, la terza stagione della serie thriller con Kiefer Sutherland.

Proprio grazie alla popolare piattaforma streaming infatti lo show è stato rinnovato, dopo la cancellazione da parte di ABC nel maggio scorso. La serie con protagonista Kiefer Sutherland è rinata dopo mesi di trattative e tentativi di riportare in vita un progetto arenatosi dopo due stagioni. Neal Baer sarà il quinto showrunner che si occuperà di Designated Survivor, da quando la serie è iniziata, e il terzo ciclo sarà composto da dieci episodi.

Designated Survivor: una scena della terza stagione

Nella nuova stagione il presidente degli Stati Uniti Kirkman (Sutherland) affronterà gli innumerevoli moderni problemi legati alle campagne elettorali, tra fake news e tattiche diffamatorie. "Sono entusiasta di avere l'opportunità d'interpretare il presidente Kirkman per la terza stagione di Designated Survivor" ha dichiarato Kiefer Sutherland "con Netflix e Neal Baer. Credo che questo format ci consentirà di scavare a fondo nei problemi dell'elettorato americano in una maniera che prima sarebbe stata impossibile"

Oltre a Sutherland, Designated Survivor include nel cast anche Natascha McElhone, Adan Canto, Italia Ricci e LaMonica Garrett. La serie è andata in onda su ABC dal 2016 al 2018, quando si è deciso per la cancellazione. In Italia lo show è pubblicato su Netflix dall'ottobre 2017.