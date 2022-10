Derry Girls 3, su Netflix in streaming da oggi

Derry Girls, l'irriverente commedia di Lisa McGee, torna su Netflix in streaming con l'attesa terza stagione, disponibile a partire da oggi 7 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La candida commedia familiare di Lisa McGee Derry Girls ritorna per una terza stagione. Sembra che i disordini volgano al termine e che la situazione in Irlanda del Nord stia finalmente per cambiare, ma per questa banda di scapestrate non c'è speranza: per Erin e i suoi amici le difficoltà scolastiche sembrano non avere fine. Sono gli anni '90 e siamo in un paesino dell'Irlanda del Nord, per l'appunto Derry. Un gruppo di liceali trascorre le sue giornate in una routine abbastanza normale e monotona.

Derry Girls: un'immagine della serie

A rendere particolari queste ragazze è il loro carattere, così buffo e cinico da vera e pura comedy all'inglese. Derry, come tutta l'Irlanda del Nord, è da sempre luogo di tensioni politiche e militari, e nello specifico la serie è ambientata negli ultimi anni dei Troubles, un conflitto storico che nel corso di quattro decenni ha registrato più di tremila vittime. Le Derry Girls sin dal primo episodio ci catapultano nella loro vita così normale ma al contempo così irresistibilmente sfigata. Erin (Saoirse-Monica Jackson), sua cugina Orla (Louisa Harland) e le loro amiche Clare (Nicola Coughlan) e Michelle (Jamie-Lee O'Donnell), a cui si aggiunge ben presto il cugino inglese di Michelle, James (Dylan Llewellyn), sono i protagonisti di questa allegra e colorata comedy.