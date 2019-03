Irish Film Festa 2019 al via oggi a Roma, John Lynch tra gli ospiti

Prende il via oggi a Roma la 12° IRISH FILM FESTA che vedrà ospite d'onore John Lynch. Il festival interamente dedicato al cinema e alla cultura irlandese si terrà dal 27 al 31 marzo 2019, come di consueto alla Casa del Cinema di Roma.

Ospite d'onore di IFF sarà l'attore nordirlandese John Lynch che sarà anche protagonista di una masterclass di recitazione dedicata agli studenti di arte drammatica. Il film d'apertura sarà The Drummer and the Keeper di Nick Kelly, premiato come migliore opera prima al Galway Film Fleadh 2017, che darà il via al programma dei lungometraggi che per ora vede otto titoli, tra cui la già annunciata a anteprima italiana di Black 47. Una vera e propria panoramica del meglio del cinema irlandese contemporaneo.

Il concorso riservato ai cortometraggi, di produzione o co-produzione irlandese, che per questa XII edizione presenta sedici opere in concorso divise in due categorie, Drama e Documentary

La 12a edizione di IFF dedica poi un focus speciale ai documentari irlandesi, con il panel di approfondimento ISLE OF DOCS, nel venerdì 29 marzo alle 19.00, a cui parteciperanno filmmaker irlandesi e italiani, e una serie di proiezioni.

In concomitanza con IFF, la Casa del Cinema ospiterà una mostra fotografica a tema: venti ritratti di registi e attori irlandesi firmati proprio da Hugh O'Conor. L'iniziativa si inserisce nel Mese della Fotografia, a cura dell'Associazione FARO, che coinvolge varie realtà romane.

In chiusura, domenica 31, spazio alle produzioni televisive con Derry Girls, la brillante sit-com nordirlandese creata da Lisa McGee e andata in onda con grande successo su Channel 4.

Ospite di IFFbooks, la sezione dedicata alla letteratura inaugurata nella scorsa edizione, sarà infine lo scrittore Karl Geary. Il suo romanzo d'esordio, Montpelier Parade (2017, in Italia con Playground Libri/Fandango Editore) racconta la storia d'amore tra un adolescente irlandese e una donna inglese nella Dublino degli anni 80. L'incontro con Karl Geary si terrà giovedì 28 marzo, ore 19.00 nella Sala Volontè.

