Derailed - Attrazione letale: stasera su Rai4 il thriller con Jennifer Aniston e Clive Owen

Derailed - Attrazione letale è il film in onda stasera su Rai4 (canale 21) alle 21:20. Un thriller paranoico, diretto nel 2005 da Mikael Håfström, in cui si muovono attori di primo piano come Clive Owen, Jennifer Aniston e Vincent Cassel.

Jennifer Aniston in Derailed

Charles (Clive Owen) e Lucinda (Jennifer Aniston) non si conoscono quando si incontrano. Due perfetti sconosciuti, entrambi sposati, che diventano amanti e una notte decidono di incontrarsi nella camera di un motel. Vengono però interrotti da un malvivente che violenta Lucinda e ferisce Charles. Il criminale comincerà a ricattare Charles, minacciando di rendere pubblica la sua scappatella se non gli consegnerà ventimila dollari. E sarà solo l'inizio...

Tratto dall'omonimo romanzo di James Siegel, "Derailed", il film nel 2005 è stato il primo prodotto dalla neonata The Weinstein Company.

Con un incasso di poco più di 57 milioni di dollari in giro per il mondo, Derailed Attrazione Letale è stato letteralmente massacrato dalla critica in maniera più o meno unanime per quello che è stato definito un plot inconsistente per un thriller e per la performance di Clive Owen, non al suo meglio. Unica luce nel tunnel della cattive recensioni è stata, ancora una volta, Jennifer Aniston.