Dept. H: Alice Waddington regista del film tratto dal fumetto

Il fumetto Dept H. diventerà un film Netflix e alla regia sarà impegnata Alice Waddington.

L'opera originale è stata scritta e illustrata da Matt Kindt e Sharlene Kindt si è occupata della colorazione. La storia è stata pubblicata da Dark Horse Comics a partire dall'aprile 2016.

Dept. H sarà scritto da T.S. Nowlin (The Maze Runner) e la storia tra le pagine è ambientata dopo che un famoso scienziato viene misteriosamente ucciso nelle profondità marine dove è situata una stazione di ricerca. Sua figlia, con cui non aveva un rapporto molto stretto, viene inviata a indagare e, alle prese con la pressione e l'aumentare della marea, deeve corere contro il tempo per risolvere l'omicidio e scoprire la verità nascosta dietro lo scopo della stazione.

Alice Waddington ha debuttato alla regia con Paradise Hill, che ha debuttato nel 2019 al Sundance Film Festival.

L'adattamento cinematografico di Dept. H nasce dalla collaborazione tra Dark Horse e Netflix che ha già portato alla creazione della serie The Umbrella Academy, del film Polar e di progetti come Mystery Girl, Lady Killer e Grendel.