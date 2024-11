Denzel Washington rivela: "Ho fatto dei film di cui non vado fiero, ma dovevo pagare le bollette"

Durante una recente intervista, Denzel Washington ha rivelato di aver girato alcuni film non di alto livello e dei quali non va fiero perché doveva pagare le bollette

Denzel Washington è uno dei migliori attori viventi, ma la sua filmografia è tutt'altro che immacolata. Basta chiedere allo stesso Washington. La star de Il Gladiatore II ha ammesso di aver accettato alcuni progetti di scarsa qualità per fare soldi facili dopo aver recitato nel famoso film di Spike Lee:

"Dopo Malcolm X ho fatto dei film di cui non vado fiero", ha dichiarato in una nuova intervista al quotidiano britannico The Times. "Cercateli - non dirò i loro nomi. Sono tutti degli anni '90. Stavo guadagnando e non mi lamento. Avevo delle responsabilità".

Denzel Washington, ecco i film poco riusciti che ha girato

una foto di Denzel Washington

Washington ha effettivamente girato diversi film polizieschi negli anni '90 che non hanno avuto un buon riscontro da parte della critica, tra cui il thriller fantascientifico Virtuosity del 1995. La pellicola ha ricevuto un punteggio di 39 su Metacritic e 32% su Rotten Tomatoes.

Il dramma sul terrorismo, L'assedio del 1998 (53 su Metacritic, 44% su Rotten Tomatoes) e il mistero sul serial killer, Il collezionista di ossa del 1999 (45 su Metacritic, 29% su Rotten Tomatoes). Anche altri film, come "Il rapporto Pelican" del 1993 e "La moglie del predicatore" del 1996, non sono stati apprezzati dalla critica e dal pubblico.

Il due volte premio Oscar ha spiegato come sceglieva i suoi progetti all'epoca. "Nella vita si impara, si guadagna e poi si restituisce", ha dichiarato al Times. "Quindi, se la tua vita dura 90 anni, fino a 30 impari e da 30 a 60 guadagni".

Per Washington, il periodo da 30 a 60 è andato dal 1984 al 2014: "In quel periodo guadagnavo... Con un grande agente, la mia carriera si è sviluppata in termini di guadagno, e così il guadagno è arrivato e poi è arrivata anche la vita, con le bollette, quattro figli e una casa".

Washington non si limita a scartare alcuni dei suoi film, ma non sembra avere molto affetto per il cinema nel suo complesso. "Vedo pochissimi film", ha sottolineato. "Quindi non posso dire di essere cresciuto amando i film e di essermi rifugiato in essi".

un sorridente Denzel Washington

Washington non vede la recitazione sul grande schermo come un'esperienza particolarmente utile per gli attori in erba, ed è per questo che consiglia ai suoi figli, gli attori John David Washington e Olivia Washington, di lavorare in teatro:

"Ho detto loro che devono salire sul palcoscenico perché è lì che si impara a recitare. Non si impara a recitare in TV. Non si impara a recitare al cinema. Si impara a recitare sul palcoscenico. La TV e i film sono un mezzo di comunicazione per i registi, dove hanno loro il controllo".

L'attore ha anche rivelato che non ha l'abitudine di rivedere i suoi vecchi film. "Li guardo per sapere di cosa sto parlando", ha detto, indicando che guarderà i suoi nuovi progetti per poterli promuovere. "Ma non ho guardato nessun film del mio passato dall'inizio alla fine, nemmeno Malcolm X. Tutto ciò che vedi è ciò che hai fatto di sbagliato".