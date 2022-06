Denise Richards sostiene la figlia 18enne per aver creato un profilo su OnlyFans

Denise Richards ha scelto Instagram per mostrare il suo sostegno nei confronti della figlia dopo che quest'ultima è finita al centro di una polemica per aver creato un profilo OnlyFans a soli 18 anni.

Denise Richards ha deciso di sostenere pubblicamente sua figlia, Sami Sheen, in seguito alle critiche che ha ricevuto dopo che la 18enne ha scelto di creare un profilo su OnlyFans. La star di Sex crimes - giochi pericolosi in precedenza ha risposto al suo ex marito Charlie Sheen, dopo che lui l'ha incolpata per la scelta della figlia di unirsi alla piattaforma nota per i suoi contenuti sessualmente espliciti.

In una lunga dichiarazione pubblicata sulla propria pagina Instagram, la Richards ha affermato di aver ricevuto "molti commenti negativi" tramite i social media nel corso dell'ultima settimana, spiegando di essere invidiosa del coraggio e della sicurezza della figlia di 18 anni.

"Non posso giudicare le sue scelte", ha scritto l'attrice. "Ho girato Sex crimes - giochi pericolosi e ho posato per Playboy, francamente nemmeno suo padre si trova nella posizione di poterla giudicare." Richards aveva 26 anni quando ha recitato nel thriller del 1998 e ha posato nuda per un numero del 2004 della rivista Playboy.

"E poi essere in grado di ignorare la negatività alla sua età? Mi ci sono voluti molti anni e a volte faccio ancora fatica. Sono sbalordita dalla sua capacità di essere in grado di non ascoltare le offese, possono distruggerti. Negli ultimi mesi ho appreso che cos'è OnlyFans. C'è davvero differenza tra pubblicare una foto di noi stessi lì e su Instagram? L'abbiamo fatto tutti", ha concluso Denise Richards.