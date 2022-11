Denise Richards: l'attrice coinvolta in un incidente e in una sparatoria

Denise Richards è stata coinvolta in un brutto incidente con sparatoria incorporata mentre si trovava in auto col marito a Los Angeles.

Denise Richards è ancora scossa, ma illesa dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale con sparatoria a Los Angeles occorso lunedì scorso. Yahoo Entertainment conferma la dinamica dei fatti: mentre la Richards si trovava col marito Aaron Phypers, la loro auto è stata colpita da alcuni proiettili sparati da un veicolo adiacente. Un proiettile ha colpito il retro del loro veicolo.

TMZ, che ha riportato per primo la notizia, ha pubblicato una foto che sembra mostrare un foro di proiettile vicino alla parte posteriore del lato del conducente del veicolo della coppia. Secondo quanto riferito, Aaron Phypers era al volante e aveva problemi a trovare lo studio in cui Richards avrebbe dovuto girare perciò andava piano. L'autista di un'auto dietro di loro si sarebbe innervosito e avrebbe iniziato a urlare contro di loro parandosi davanti all'auto cercando di stringere la loro vettura. Phypers lo avrebbe fatto passare, ma non contento l'altro avrebbe fatto esplodere dei colpi contro l'auto della coppia. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Pur essendo arrivata sul set scossa e in lacrime, Denise Richards si è ricomposta e ha girato per 12 ore. Un portavoce del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato che sono in corso le indagini sull'incidente, avvenuto vicino all'incrocio tra Slauson e Western Avenue.

Denise Richards: "Ho divorziato da Charlie Sheen per più di una ragione"

Denise Richards e Aaron Phypers hanno celebrato il loro quarto anniversario di matrimonio a settembre. L'attrice 51enne e Phypers hanno mostrato i retroscena della loro relazione nel corso delle due stagioni di The Real Housewives of Beverly Hills. L'uomo gestisce un centro di guarigione olistica a Malibu, in California.