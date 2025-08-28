Denise Richards, nuove accuse all’ex marito Aaron Phypers: “Ha devastato la nostra villa"

Dopo la denuncia per abusi, la star di Sex Crimes e Starship Troopers ha accusato l'ex coniuge di aver distrutto la loro abitazione.

Nuove accuse da parte di Denise Richards all'ex marito Aaron Phypers, dal quale si è separata dopo la denuncia di abusi e le foto pubblicate e che l'attrice ha fornito come prova delle violenze.

Secondo quanto riporta US Weekly, Richards ha accusato l'ex marito di aver devastato la loro villa da un milione di dollari nella quale i due ex coniugi vivevano.

La nuova accusa di Denise Richards all'ex marito

In tribunale, Denise Richards ha mostrato la foto della villa con sei camere da letto e cinque bagni come prova dei danneggiamenti subiti: "Aaron, i suoi genitori e suo fratello hanno danneggiato la casa e l'hanno lasciata in uno stato di disordine".

Denise Richards e Maddie Hasson in Twisted

Le presunte foto della casa mostrerebbero varie stanze dell'abitazione in disordine e con oggetti vari sparsi sul pavimento. Altre foto mostrerebbero i pavimenti divelti e ricoperti di cianfrusaglie.

Il ritorno di Denise Richards nell'abitazione e la scoperta dei danni

In base a quanto stabilito dal giudice, Denise Richards poteva tornare nella casa per recuperare gli effetti personali, accompagnata dalla polizia. Una volta entrata in casa, Richards ha dichiarato di essere rimasta scioccata per le condizioni della casa.

L'attrice non vi abitava più da due anni e non era più tornata dal momento in cui aveva deciso di andarsene. Nel frattempo, Phypers ha chiesto il divorzio da Richards e un assegno di mantenimento di oltre 105.000 dollari al mese, sostenendo che l'ex moglie guadagnerebbe circa 250.000 dollari al mese.

In seguito, Denise Richards ha richiesto un ordine restrittivo, accusando il marito di violenze nei suoi confronti. L'attrice è conosciuta principalmente per i ruoli in Sex Crimes, Starship Troopers, Il mondo non basta nella saga di James Bond, Bella da morire e Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà.