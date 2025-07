Denise Richards shock: accuse di violenza domestica all’ex marito, ottenuto un ordine restrittivo

La star di Scary Movie 3 e Sex Crimes ha accusato l'ex coniuge Aaron Phypers di averla picchiata in diversi momenti del loro matrimonio.

Denise Richards ha presentato una richiesta di ordine restrittivo temporaneo contro l'ex marito Aaron Phypers, accusandolo di averla resa vittima di violenza domestica fisica e psicologica.

L'attrice ha presentato la documentazione al tribunale della California, affermando che l'ex coniuge l'avrebbe aggredita in più occasioni, allegando anche foto delle escoriazioni e altri dettagli.

L'accusa di Denise Richards all'ex marito

"Aaron mi ha frequentemente strangolata con violenza, mi ha schiacciato la testa con entrambe le mani, mi ha dato schiaffi in faccia, mi ha sbattuto la testa contro il portasciugamani, mi ha minacciata di morte, mi ha tenuta a terra con il ginocchio sulla schiena fino a farmi supplicare perché non mi uccidesse" ha dichiarato Richards.

Un'immagine di Denise Richards

L'attrice ha ricordato altri presunti abusi subiti: "Mi ha anche hackerato il computer e il cellulare per scaricare i miei messaggi".

I recenti presunti episodi di violenza nei confronti di Denise Richards

Secondo l'accusa, Denise Richards avrebbe subito tre commozioni cerebrali a causa delle percosse dei Phypers, e nel periodo tra il 4 e il 14 luglio ci sarebbe stato l'ultimo episodio di aggressione che ha convinto Richards a sporgere denuncia e chiedere un ordine restrittivo.

In diversi episodi di violenza, l'ex marito le avrebbe afferrato la testa per i capelli e sbattuta a terra, insultandola ripetutamente. L'attrice avrebbe anche chiesto la restituzione di tutto il suo materiale digitale, che l'uomo le avrebbe confiscato per controllarla. Nella denuncia, Denise Richards ha chiesto che le vengano coperte dall'ex marito le spese legali e di recupero e che lo stesso venga obbligato a seguire un programma correttivo della durata di 52 settimane.

Primo piano di Denise Richards

Lo scorso 7 luglio, Aaron Phypers ha presentato richiesta di divorzio a causa, a suo dire, di differenze inconciliabili. Denise Richards, nel frattempo, ha ottenuto l'ordine restrittivo temporaneo senza chiedere la stessa misura per i suoi figli, Sami e Lola, avuti dall'ex marito Charlie Sheen, e la figlia adottiva Eloise.