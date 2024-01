Denis Villeneuve: 'A Hollywood tutto ruota intorno a Wall Street'

Il regista Denis Villeneuve ha condiviso la sua opinione sulla situazione attuale di Hollywood, spiegando inoltre perché è convinto che il cinema non morirà mai.

Denis Villeneuve ha criticato la situazione attuale del cinema sostenendo che tutto nel settore, attualmente, dipenda da Wall Street.

Il regista ha rilasciato un'intervista al magazine Time in cui condivide la sua opinione sui problemi che affrontano gli artisti e le insidie per chi realizza film.

Il punto di vista del fillmaker

Dune: Denis Villeneuve e Javier Bardem sul set

Il regista di Dune: Parte Due ha sottolineato: "Il cinema, fin dal suo inizio, ha avuto più di una crisi. C'è sempre un aggiustamento, ma il fiume continua a scorrere. L'esperienza cinematografica ci sarà per sempre. Prevarrà, si trasformerà".

Denis Villeneuve ha poi aggiunto che non si preoccupa molto dell'Intelligenza Artificiale, pensando invece ad altri aspetti del settore: "Noi filmmaker ci comportiamo come algoritmi. Siamo in un periodo davvero conservatore, la creatività è limitata. Tutto ruota intorno a Wall Street. La libertà e il prendersi dei rischi salveranno il cinema. E si sente che il pubblico è entusiasta quando vede qualcosa mai visto prima".

L'adattamento di Dune

Il regista, tra poche settimane, presenterà in tutto il mondo Dune: Parte Due e ha già quasi finito la sceneggiatura del capitolo che dovrebbe concludere la trilogia tratta dai libri di Frank Herbert, Dune: Messiah.

Villeneuve ha spiegato il suo approccio all'adattamento dell'opera letteraria: "Stavo cercando di essere, come filmmaker, il più invisibile possibile. Ho provato a fare il mio meglio per mantenere la poesia del libro, l'atmosfera, i colori, il profumo, tutto quello che sentivo quando ho letto il libro. Ho provato".