Demon Slayer: Il treno Mugen, su Prime Video in streaming da oggi

Demon Slayer the Movie: Mugen Train è l'anime giapponese di enorme successo in America e sarà disponibile a partire da oggi 13 luglio 2021 su Amazon Prime Video in streaming!

Fin dalla sua uscita nel Paese del Sol Levante, il 16 ottobre 2020, il film di Demon Slayer non ha fatto che macinare un record dopo l'altro, guadagnando oltre 455 milioni di dollari, scalzando anche altri grandi titoli dell'animazione, come il lungometraggio targato Disney Frozen e Your Name di Shinkai Makoto. In Italia, le avventure di Tanjiro e i suoi compagni finalmente sono arrivate per tutti gli appassionati del genere. Tanjiro e il suo gruppo si trovano presso la Villa delle Farfalle quando un corvo del legame annuncia loro la prossima missione: devono raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo periodo di tempo.

Demon Slayer - Il treno Mugen: una sequenza del film anime

Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro! Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta, Precipitando così in un sogno infinito... Demon Slayer the Movie: Il treno Mugen è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2021 su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.