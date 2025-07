Demon Slayer: il nuovo film batte numerosi record di incassi in Giappone al debutto nelle sale

Il film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito, primo capitolo di una nuova trilogia cinematografica, sta stabilendo nuovi record ai box office giapponesi.

Durante il weekend il progetto ha infatti superato i precedenti numeri raggiunti per quanto riguarda il miglior incasso nel giorno del debutto, in un'unica giornata, e nei primi tre e quattro giorni durante la prima settimana di programmazione nelle sale.

I risultati ai box office del film di Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito è stato visto da venerdì a domenica, in Giappone, da 3843613 spettatori, con un incasso di 37.5 milioni di dollari. Nei primi quattro giorni di programmazione, invece, si è arrivati a 5164348 persone che hanno acquistato il biglietto, raggiungendo quindi quota 49.6 milioni di dollari.

Questi dati hanno permesso al film animato di diventare già il secondo titolo con i migliori risultati ai box office del 2026 in Giappone.

Il record stabilito venerdì per il debutto del primo capitolo della nuova storia è stato di 11.1 milioni di dollari. Durante la giornata di domenica è stata raggiunta la cifra di 13.8 milioni di dollari, il risultato migliore ottenuto in un unico giorno sul mercato.

Nelle sale IMAX, inoltre, il debutto è avvenuto a quota 3 milioni di dollari.

Nel 2020 era stato Demon Slayer: the Movie - Il treno Mugen a ottenere incassi record, arrivando successivamente a un totale di 500 milioni di dollari.

Cosa racconta Il Castello dell'Infinito

Il film diretto da Haruo Sotozaki, in arrivo l'11 settembre nei cinema italiani grazie a Eagle Pictures, si segue la storia di Tanjiro Kamado, un ragazzo che è entrato a far parte di un'organizzazione dedicata alla caccia ai demoni dopo che la sua sorella minore Nezuko è stata trasformata in uno di loro. Tanjiro ha combattuto molti demoni con i suoi compagni Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, ritrovandosi inoltre a lottare insieme ai migliori cacciatori. Mentre gli Hashira e i membri della Demon Slayer Corps sono impegnati nell'Hashira Training, un allenamento fisico di gruppo in preparazione all'imminente battaglia contro i demoni, Muzan Kibutsuji si presenta alla Ubuyashiki Mansion. Con il capo della Demon Corps in pericolo, Tanjiro e gli Hashira accorrono al quartier generale, dove però per mano di Muzan Kibutsuji precipitano in un luogo misterioso. Lo spazio in cui Tanjiro e la Demon Slayer Corps sono piombati è la fortezza dei demoni: l'Infinity Castle. Il campo di battaglia è pronto e lo scontro finale tra la Demon Slayer Corps e i demoni si accende.