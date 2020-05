Demimonde: scelti gli showrunner della nuova serie di J.J. Abrams

Demimonde, la nuova serie sci-fi prodotta da J.J. Abrams, ha trovato i suoi tre showrunner, come ha confermato un comunicato della tv via cavo HBO.

Del progetto, attualmente, si conoscono solo alcuni dettagli relativi alla trama e si è in attesa di scoprire quali star saranno scelte per i ruoli da protagonisti.

Lo show Demimonde viene descritto come un progetto drammatico "epico e intimo che affronta la battaglia di un mondo contro una forza mostruosa e oppressiva, esplorando cosa è disposta a fare una famiglia pur di trovare un figlio che è scomparso".

J.J. Abrams sarà coinvolto in veste di sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre nel team di produttori ci sarà anche Ben Stephenson, a capo della sezione televisiva della Bad Robot.

Gli showrunner della serie saranno Kira Snyder (The Handmaid's Tale) e il duo composto da Rand Ravich e Far Shariat (Life).

Snyder ha stretto un accordo con HBO mentre Ravich e Shariat hanno esteso quello precedentemente stretto con la tv via cavo iniziato con lo sviluppo di uno spinoff della serie Il Trono di Spade.