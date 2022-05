Demimonde: la serie di J.J. Abrams potrebbe essere cancellata, Warner sta rivalutando l'accordo con Bad Robot

Demimonde, la nuova serie che è stata scritta e prodotta da J.J. Abrams, potrebbe essere nei guai a causa del budget.

Warner Bros Discovery, secondo quanto riporta Deadline, sembra inoltre voglia rivalutare i termini dell'accordo con la Bad Robot.

La serie Demimonde è stata annunciata quattro anni fa venendo ordinata da HBO. Lo studio, tuttavia, vorrebbe limitarne i costi mentre i vertici di Bad Robot non vogliono che vengano effettuati cambiamenti alla cifra, che dovrebbe essere intorno ai 200 milioni di dollari, non essendo disposti a scendere al di sotto dell'investimento pattuito.

J.J. Abrams è sceneggiatore, produttore e regista di Demimonde e la protagonista sarà Danielle Deadwyler nel ruolo di Olive Reed, separata dal marito e dalla figlia durante un brutale incidente scientifico che l'ha portata in un mondo oscuro e distante.

Kira Snyder, Rand Ravich e Far Shariat sono gli showrunner della serie.

David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, vorrebbe rivedere l'accordo con Bad Robot, pur essendo in buoni rapporti con J.J. Abrams.

Dall'accordo, che finirà nel 2024, si è arrivati al via libera dato a Duster, Subject to Change, una docuserie sugli UFO, la miniserie Presunto Innocente e lo show live-action di Speed Racer che verranno prodotti per Apple TV+. Altri titoli in fase di sviluppo sono invece Madame Xanadu, Batman: Capade Crusader, un rebot di Constantine, Fledgeling per HBO, una serie ispirata agli U2 per Netflix, e Overlook che era stata ideata per HBO Max ed è stata poi passata a Netflix, per cui verrà prodotta anche Tiny Horrors.