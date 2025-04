Demi Moore è tra le 100 persone più influenti del 2025 secondo il Time

Essere inclusa nel Time100, ovvero tra le 100 persone più influenti del 2025 secondo la rivista Time, è già un onore. Ma essere scelta per una delle copertine globali è un segnale forte: Demi Moore non è solo una grande attrice, è una voce ancora attuale e potente. E questo è sicuramente il suo anno. A scrivere il suo profilo per il magazine è Ryan Murphy, che le rende omaggio con un tributo personale molto sentito.

Una leggenda che non smette di sorprendere

Attrice iconica dagli anni '90, Demi Moore oggi rappresenta molto più di una star di Hollywood: è un simbolo di trasformazione continua, un esempio di longevità artistica in un mondo che cambia a ritmo serrato. La sua presenza nel Time100 si affianca a quella di artisti come Scarlett Johansson, Kristen Bell, Ed Sheeran, Blake Lively e Rosé delle BLACKPINK, tutti raccontati da colleghi illustri.

Il ruolo dirompente in The Substance

Nel 2024 Demi Moore ha sorpreso pubblico e critica con The Substance, un body horror diretto da Coralie Fargeat che ha segnato uno dei suoi ruoli più audaci e celebrati. Nel film interpreta Elisabeth Sparkle, una celebrità disillusa che si sottopone a un trattamento sperimentale per recuperare la giovinezza, dando vita a una versione più giovane di sé interpretata da Margaret Qualley.

La pellicola affronta con taglio provocatorio l'ossessione per l'apparenza, la pressione sociale sul corpo femminile ma anche il culto della bellezza. Un'opera disturbante e affascinante che ha messo in luce una Moore intensa, coraggiosa e fuori da ogni schema, tanto da valerle il plauso unanime della critica.

Demi Moore, un riconoscimento che parla al presente (e al futuro)

Demi Moore ai Golden Globe

Oltre a Demi Moore, le altre copertine di quest'anno raffigurano Snoop Dogg, Serena Williams, Ed Sheeran e Demis Hassabis di Google DeepMind, a sottolineare un mix di talento, innovazione e impatto globale.

Il Time100 sarà celebrato con due eventi imperdibili a New York: il Summit del 23 aprile e il Gala del 24, che andrà in onda in prima serata il 4 maggio su ABC. Un'occasione per vedere riunite le personalità che stanno plasmando il nostro tempo.