Demi Moore svela il suo peggior film per evitare una disgustosa penitenza

Demi Moore rivela il peggior film mai interpretato a James Corden, durante il suo programma tv per non pagare una brutta penitenza.

Demi Moore ha svelato qual è stato il suo peggior film, Parasite 3-D, per evitare una penitenza davvero disgustosa, cioè mangiare uova vecchie di cento anni. Tutto questo in tv, durante il programma di James Corden.

L'attrice ha partecipato al gioco Spill Your Guts or Fill Your Guts (che in italiano potremmo rendere con Vuota il sacco o riempi lo stomaco), che consiste nel rispondere a domande scomode o mangiare cose rivoltanti. Demi Moore, invece di mangiare delle uova marce, ha deciso di rispondere alla domanda sul suo peggior film, che ha ammesso essere Parasite 3-D.

Il film del 1982 è stato il suo secondo lavoro in assoluto ed è stato altamente criticato dalla critica e dal pubblico. James Corden, dal canto suo, ammette di non aver mai visto Parasite 3-D, perché troppo occupato a leggere il nuovo libro di Demi Moore, Inside Out.

In realtà, il conduttore ha poi confessato di non averlo letto e quindi di aver mentito all'attrice, che l'ha costretto per punizione a bere sangue di mucca e una gelatina di lingua di maiale. Il gioco è continuato tra risate e roba disgustosa, durante il quale Demi Moore ha anche nominato l'ex marito Bruce Willis.

Alla domanda su quale sia l'attore di Hollywood che immeritatamente guadagna più di lei, l'attrice ha risposto subito Bruce Willis! Il risultato è stato molto divertente e potete vedere il video completo di seguito.