Demi Moore tra i protagonisti degli episodi di Feud 2

Demi Moore reciterà in Feud 2, la seconda stagione della serie antologica proditta da Ryan Murphy per FX.

Le riprese del progetto sono attualmente in corso e il racconto sarà composto da otto episodi.

Le puntate inedite di Feud racconteranno la storia di quanto accaduto dopo che Truman Capote ha usato le sue amicizie per scrivere alcuni passaggi del romanzo Answered Prayers, in cui svelava i segreti dell'alta società di New York.

Demi Moore avrà la parte di Ann Woodward, un'ex showgirl e attrice radiofonica che è stata accusata di aver ucciso il marito nel 1955.

Nel cast ci saranno Tom Hollander nella parte di Truman Capote, Diane Lane, Calista Flockhart, Naomi Watts e Chloe Sevigny.

Gus Van Sant sarà il regista delle otto puntate, mentre Jon Robin Baitz ha firmato la sceneggiatura e avrà il ruolo di showrunner.

Demi Moore, recentemente, ha recitato in show come Empire, Brave New World e Animals.