Demi Lovato: il video shock di Dancing With the Devil ricrea la sua overdose

Demi Lovato torna sotto i riflettori con il video di Dancing With the Devil, canzone che dà il titolo al suo ultimo album, ed è un videoclip scioccante, tanto che viene introdotto, in apertura, da un disclaimer che mette in guardia dai suoi contenuti forti: dipendenza, uso di droga e abusi. Nel video, che potete vedere qui sopra, l'attrice e cantante rievoca la storia vera della sua overdose del 2018: Lovato appare sdraiata su un letto, col trucco sfatto e dei tubi attaccati al collo, per il filtraggio del sangue e racconta di come si è ritrovata a "danzare col diavolo".

Nel video di Dancing With the Devil, Demi Lovato abusa di alcool, manda giù un bicchiere dietro l'altro fino a stordirsi, fino a quando non viene trovata a letto in gravi condizioni a causa di un'overdose e trasportata di corsa all'ospedale. I trattamenti, le cure ospedaliere e la cura dei familiari e degli infermieri fanno da contorno a questa storia che non è certamente nuova per chi ha seguito le vicissitudini della giovane star. Lovato ha parlato in più occasioni e con franchezza, dei suoi problemi di tossicodipendenza e alcool e dei suoi disturbi alimentari.

Nelle ultime settimane Demi Lovato è tornata a parlare del suo periodo buio, raccontando di essere stata stuprata dal suo spacciatore, la notte dell'overdose, ma ha anche parlato apertamente della sua sessualità, definendosi pansessuale e orgogliosa di far parte della comunità LGBT.

A proposito della sua overdose, la cantante e attrice - che ricordiamo in Camp Rock, Sonny tra le Stelle ma anche in Grey's Anatomy e Will & Grace - ha dichiarato: "Ho avuto tre ictus e un infarto. I miei dottori hanno detto che avevo altri cinque o dieci minuti"

Dancing with the Devil è anche il titolo di una docuserie in quattro episodi che racconterà la storia dell'artista, con il contributo di altre personalità dello spettacolo, tra cui Elton John.