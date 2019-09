Demi Lovato si svela nella foto con la cellulite e la sua "più grande paura"

Demi Lovato si rivela in una foto che non mostra solo la cellulite, ma, come scrive lei stessa nel post, mette a nudo la sua più grande paura.

Demi Lovato non è certo una nuova adepta della filosofia dell'auto-accettazione, ma questa volta ha deciso di "smascherarsi" completamente e di mostrare il suo corpo in maniera del tutto naturale, senza ritocchi, in un post su Instagram dove parla dei suoi difetti fisici con orgoglio, stanca di avere vergogna e fiera di come è realmente: "Questa è la mia più grande paura. Una mia foto in bikini non modificata. E indovinate un po', c'è la CELLULITE! Sono così stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto in bikini sono state modificate, odio averlo fatto, me è la verità) in modo tale che gli altri guardino a me come l'incarnazione della loro idea di bellezza, ma la verità è che quella donna non sono io"

La cantante e attrice ha dimostrato così di aver imparato ad amare il suo fisico, cercando di non nascondere più i suoi difetti solo per soddisfare gli standard imposti dalla società: "Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita riguardi l'autenticità di ciò che sono piuttosto che cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro. Quindi qui sono io, senza vergogna, senza paura e orgogliosa di avere un corpo che ha combattuto così tanto e continuerà a stupirmi quando spero partorirò, un giorno"

La giovane star alla fine del post asserisce di non essere pienamente soddisfatta del suo aspetto fisico, ma con questo gesto spera di essere d'ispirazione per molte altre persone che hanno difficoltà ad accettarsi: "Non sono entusiasta del mio aspetto ma ne sono grata e questo è il meglio che posso fare. Spero di essere di ispirazione agli altri per amare il proprio corpo".