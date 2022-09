Demi Lovato smetterà di andare in tour? Il grido d'allarme sui social: "Non ce la faccio più"

Demi Lovato ha recentemente annunciato che il suo nuovo tour, legato alla sponsorizzazione dell'ottavo album uscito, sarà il suo ultimo. La riprova di tutto questo è da ritrovare in alcune dichiarazioni nelle stories Instagram della cantante, poi cancellate. Demi Lovato ha più volte, e apertamente, condiviso le sue sensazioni di malessere con il mondo e i suoi fan, arrivando a parlare apertamente di un probabile ritiro.

una buffa espressione di Demi Lovato

"Sono così fottutamente malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi", troviamo scritto sotto ad alcune fotografie che inquadrano fuori dalle finestre degli vari alberghi in cui sta soggiornando al momento .

Se da una parte, quindi, vediamo una star mondiale intenta a costruire un dialogo diretto con le persone che la seguono da anni, dall'altra, invece, abbiamo i suoi sponsor, tra cui Billboard, i quali hanno interpretato e riletto il tutto come la semplice chiusura della sua campagna "Holy Fvck". Continuando a scorgere le dichiarazioni social attraverso i suoi post, Demi Lovato ha condiviso la sua stanchezza, riferendo che avrebbe continuato il tour soltanto per i fan e chiedendo il loro supporto sul palcoscenico.

"Ho a stento una voce, punterò spesso il microfono verso il pubblico stasera", ha dichiarato mentre postava un selfie direttamente dal backstage.

Il tour di cui parla Demi Lovato ha avuto inizio circa un mese fa, con la sua prima tappa a Des Moines, per poi svilupparsi in una serie di date con tappe nel Sud America.

In base ai suoi post recenti, comunque, parrebbe essersi esibita nell'ultima tappa a Santiago in Cile. Il tour di Demi Lovato è soltanto agli inizi e non sappiamo se queste sue recenti dichiarazioni andranno ad impattare, in qualche modo, su tutte le successive tappe aventi luogo negli Stati Uniti.