Demi Lovato devastata dalla morte di un suo amico tossicodipendente

Demi Lovato si è definita devastata dall'improvvisa morte del carissimo amico tossicodipendente Thomas, scomparso lo scorso 8 ottobre per overdose, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro i suoi problemi di salute.

La cantante Demi Lovato, che in passato ha sofferto anche lei per via della tossicodipendenza, ha ricordato il suo amico Thomas questa settimana tramite le sue Instagram Stories: "Sono devastata. Il paradiso ha guadagnato un angelo ieri sera a causa di quella terribile malattia. Sono distrutta e mi mancherai sempre"

L'artista ha lasciato un commovente ricordo dell'amico, commossa e seriamente disperata per questa perdita, e tramite i social ha lanciato un messaggio a tutti i suoi fan, per far sì che questo problema non venga mai sottovalutato: "Tenetevi stretti i vostri cari. Dite loro che sono speciali e che li amate. La dipendenza non è uno scherzo"

Demi Lovato sente molto vicino il problema della tossicodipendenza, soprattutto dopo la sua overdose avvenuta nel luglio 2018, che la portò ad un ricovero ospedaliero d'emergenza e ad un successivo (e lungo) periodo in rehab. La cantante è stata sempre sincera con i suoi fan riguardo questi momenti bui della sua vita, con la speranza di riuscire ad aiutare altre persone che soffrono di questa malattia.