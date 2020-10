Demi Lovato su Cruel Intentions: "Ho capito di essere bisessuale guardando il film"

Demi Lovato ha capito di essere bisessuale guardando Cruel Intentions, film del 1999 diretto da Roger Kumble. In particolare, la cantante e attrice americana ha fatto riferimento alla scena al parco in cui Sarah Michelle Gellar bacia Selma Blair.

Il famoso bacio fra Selma Blair e Sarah M. Gellar in una scena del film 'Cruel Intentions'

Ad oggi siamo del tutto abituati a vedere rappresentata la comunità LGBT in numerosi film e serie televisive, eppure fino a 20 anni fa non era del tutto così. Chi nasceva negli anni Novanta, ad esempio, aveva pochi ma buoni punti di riferimento sul piccolo e sul grande schermo per approfondire tematiche e aspetti della propria sessualità: uno tra questi è sicuramente Cruel Intentions. Lo sa bene Demi Lovato che all'evento Coming Out 2020 ha raccontato a Tan France come sia stato proprio il film di Roger Kumble a farle capire di essere bisessuale.

"È stato sicuramente quando ero giovane, forse non avrei dovuto guardare Cruel Intentions, ma l'ho fatto, ed è stata quella scena in cui si sono baciate al parco" ha dichiarato la cantante di Still Have Me riferendosi alla scena del bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair in Cruel Intentions. "Ho pensato, 'Oh aspetta un attimo, mi piace davvero, voglio provarlo'. E poi, quando avevo 17 anni, ho confermato quella sensazione". La pop star ha continuato a spiegare il ruolo che la sua sessualità ha avuto nella sua musica, dicendo: "Ci sono state volte in cui ho scritto canzoni sulle ragazze che i miei fan pensavano avessi scritto sui ragazzi. Sono sorpresa che alcuni di loro non abbiano capito che alcune delle canzoni fossero per certe persone. Lo stavo condividendo con il mondo ma non era completamente ovvio ciò di cui stavo parlando".

una buffa espressione di Demi Lovato

Demi Lovato aveva annunciato a luglio il proprio fidanzamento ufficiale con l'attore 29enne Max Ehrich, che in passato chiese ai fan di Demi di smetterla con il bullismo sui social media. A fine settembre, però, i due si sono lasciati, probabilmente per via delle distanze a cui sono stati obbligati per i rispettivi impegni professionali che hanno fatto emergere le lacune del loro rapporto.