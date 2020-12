Deathstroke: Joe Manganiello spera ancora che venga realizzato il film

Joe Manganiello, dopo aver ripreso il ruolo in occasione di Zack Snyder's Justice League, spera che Deathstroke sia protagonista di un film.

Joe Manganiello è tornato a parlare della possibilità che in futuro venga realizzato un film su Deathstroke, svelando inoltre i progetti abbandonati nel corso degli anni.

L'attore ha ripreso il ruolo tratto dai fumetti della DC in occasione delle riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, progetto che verrà completato per HBO Max, e spera che proprio la sua nuova apparizione aiuti a sostenere una potenziale approvazione di un nuovo film.

Joe Manganiello, intervistato da Yahoo!, ha raccontato che si era occupato personalmente per sei mesi di uno dei possibili progetti dedicati a Deathstroke: "Ho lavorato con uno sceneggiatore nominato all'Oscar su quel trattamento ed era uno di quei progetti che è stato cancellato durante quel periodo. C'erano forse sette diversi progetti su Deathstroke che non sono accaduti nel corso di quattro anni".

L'attore ha poi aggiunto: "Si tratta di una di quelle cose divertenti a Hollywood e nella vita, devi semplicemente lasciar stare".

Manganiello è tornato sul set di Justice League in occasione delle riprese aggiuntive necessarie a completare il progetto ideato da Zack Snyder e questa sua apparizione spera possa essere utile in vista di eventuali progetti futuri: "Spero che darà nuova forza all'interesse dei fan per quanto riguarda il desiderio di vedere raccontata questa versione del personaggio. Abbiamo ideato una storia delle origini che aveva fatto impazzire tutte le persone a cui l'avevo proposta. Ci sono state così tante versioni di questo personaggio nel corso degli anni e semplicemente volevo metterci il mio segno".