Death to 2020: il trailer dello speciale Netflix dai creatori di Black Mirror

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Death to 2020, il mockumentary ideato dai creatori di Black Mirror, in arrivo sulla piattaforma.

Il trailer ufficiale di Death to 2020, rilasciato in giornata da Netflix, ha svelato anzitutto la data di uscita: il 27 dicembre è il giorno designato per l'arrivo sulla piattaforma dello speciale ideato dai creatori di Black Mirror, che hanno cautamente atteso la fine dell'anno infausto per raccontare una storia che non poteva essere raccontata prima, per ragioni ovvie, come spiega la stessa clip.

Incendi, pandemia, rivolte, le elezioni americane più combattute nella storia della nazione, sperando che non riservi nessun colpo di coda particolarmente cruento, questo 2020 a cui Charlie Brooker e Annabel Jones, creatori di Black Mirror, hanno dichiarato guerra. Anche soltanto per una ragione: aver superato, in meno di 365 giorni, tutto il lavoro fatto in 5 stagioni di distopie e pessimismo.

Un necrologio in piena regola, dunque, anche se giocato su toni comici e sul montaggio che, come ogni mockumentary richiede, unirà del vero materiale d'archivio a commenti realizzati da finti reporter, esperti e giornalisti, ovvero i ruoli affidati alle star.

Tra gli interpreti di Death to 2020 ci saranno quindi Hugh Grant, che si era lasciato sfuggire le prime notizie sul progetto, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti, Joe Keery. Il video condiviso da Netflix dichiara poi che lo speciale arriverà presto in streaming, sottolineando che forse è persino troppo presto.

La sinossi del progetto rivela: "2020: un anno così (inserire un aggettivo a piacere) che persino i creatori di Black Mirror non potrebbero inventare... Ma quello non vul dire che non hanno qualcosa da aggiungere. Death to 2020 è un evento comico che racconta la storia di quanto sia stato orribile l'anno, e forse lo è ancora? Questo speciale in stile documentario intreccia alcune delle voci (di finzione) maggiormente riconosciute con vero materiale d'archivio per raccintare gli ultimi 12 mesi".