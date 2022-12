Death Stranding: il videogioco di Hideo Kojima diventa un film

Il popolare videogioco Death Stranding sarà adattato in un film prodotto da Hideo Kojima in collaborazione con Hammerstone Studios.

Death Stranding diventerà un film, grazie alla collaborazione tra Kojima Productions e Hammerstone Studios di Alex Lebovici.

L'adattamento del popolare videogioco, arrivato nei negozi nel 2019, sarà il primo progetto della casa di produzione fondata da Hideo Kojima.

Secondo quanto dichiarato dai produttori, il film di Death Stranding seguirà quanto mostrato nel gioco, espandendone l'universo con l'introduzione di nuovi elementi e personaggi.

Hideo Kojima ha dichiarato: "Non potrei essere più eccitato per questa nuova partnership con Hammerstone Studios. Si tratta di un momento cruciale per il franchise e non vedo l'ora di collaborare con loro per portare Death Stranding sul grande schermo".

Da Death Stranding a Cyberpunk 2077: Keanu Reeves e Norman Reedus e le ragioni del loro casting

Nel videogioco, che ha venduto oltre 5 milioni di copie, i giocatori si trovano alle prese con una società distrutta da un cataclisma che ha aperto una porta che collega il mondo dei vivi a quello dei morti, portando delle creature nella nostra realtà. Sam Bridges sembra essere la chiave per il futuro dell'umanità e i giocatori lo seguono mentre intraprende una missione per entrare in connessione con gli ultimi sopravvissuti in America.

Nel cast del progetto c'erano Norman Reedus nel ruolo di Sam, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley.

Lebovici ha dichiarato: "A differenza di altri adattamenti a grande budget dei videogiochi, questo sarà un progetto più intimo e realistico. Il nostro obiettivo è ridefinire cosa potrebbe essere un adattamento di un videogioco quando hai la libertà artistica e creativa. Questa sarà un'autentica produzione 'Hideo Kojima'".