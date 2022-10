Death Note: chi scriverà il live-action Netflix prodotto dai fratelli Duffer?

La serie live-action di Death Note, nuova produzione Netflix in collaborazione con i fratelli Duffer, ha trovato la sua sceneggiatrice: scopriamo insieme chi porterà sullo schermo il prossimo adattamento.

Lo scorso luglio era stato annunciato un nuovo progetto live-action dedicato a Death Note capitanato dai produttori e creatori della popolare serie Netflix Stranger Things, Matt Duffer e Ross Duffer.

Tuttavia, finora avevamo ancora poche informazioni al riguardo, a partire da chi si sarebbe occupato della stesura della sceneggiatura, sicuramente una delle più grandi sfide per questa nuova produzione, specialmente dopo l'insuccesso del precedente tentativo made in Hollywood.

Adesso, però, finalmente sappiamo: come riporta Deadline, Halia Abdel-Meguid sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie ispirata al manga di Takeshi Obata e Tsugumi Oba.

Abdel-Meguid (The Devil in the White City, Miss Annity), grande fan dell'opera originale e fluente in lingua giapponese - ha vissuto anche diverso tempo a Tokyo -, torna a collaborare con i Duffer dopo aver già dato il suo contributo a un altro progetto targato Upside Down Pictures, in quanto sceneggiatrice e consulente della serie Netflix ispirata a Il Talismano di Stephen King.

Al momento non abbiamo update sul possibile casting, l'inizio della produzione o una potenziale data d'uscita su Netflix della serie di Death Note, ma vi terremo aggiornati.