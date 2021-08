Dear Evan Hansen: una featurette spiega l'importanza del brano You Will Be Found

Il film tratto dal musical Dear Evan Hansen debutterà sugli schermi americani a settembre e la nuova featurette è dedicata al brano You Will Be Found.

Dear Evan Hansen arriverà il 24 settembre nei cinema americani e in una nuova featurette il cast spiega il significato e l'importanza del brano You Will Be Found.

Il protagonista Ben Platt e Nik Dodani, interprete di Jared, hanno sottolineato che soprattutto nell'ultimo anno le persone hanno affrontato un senso di solitudine e isolamento che si rispecchia nelle parole della canzone. Amandla Stenberg ha infatti ricordato che il film affronta tematiche e problemi che molti giovani e anche adulti affrontano, mentre Julianne Moore e Amy Adams hanno ribadito che il bisogno di entrare in connessione con gli altri e avere qualcuno che ci sta accanto nei momenti difficili è una situazione che tutti vivono nella propria vita. La pandemia, inoltre, ha reso il messaggio della canzone è ancora più attuale e importante.

Dear Evan Hansen è stato diretto da Stephen Chbosky e arriverà nei cinema americani il 24 settembre. Il film ha come protagonista Ben Platt nel ruolo di uno studente del liceo che soffre di ansia sociale e si ritrova, senza volerlo, a mentire ai genitori del suo compagno di scuola.

Evan finge così di essere stato il miglior amico di Connor e la situazione gli cambia radicalmente la vita.

Nel cast di Dear Evan Hansen figurano anche Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Colton Ryan, Nik Dodani, DeMarius Copes e Danny Pino.

I brani del musical sono stati creati da Benji Pasek e Justin Paul, già vincitori di un premio Oscar grazie a La la Land e coinvolti anche come produttori nella realizzazione del lungometraggio.

Nel team della produzione anche Marc Platt, Adam Siegel, e Steven Levenson, autore della sceneggiatura.