Dear Edward: Apple TV+ cancella la serie dopo una sola stagione

Non ci sarà una seconda stagione di Dear Edward, Apple TV+ ha cancellato la serie.

Come confermato da Variety, Apple TV+ ha cancellato Dear Edward dopo una sola stagione.

Il produttore esecutivo Jason Katims ha traslocato a Imagine TV, ma Dear Edward nasce dal suo accordo con gli Apple Studios, che hanno prodotto lo show. Scritto, diretto e prodotto esecutivamente da Katims, Dear Edward, in 10 episodi, è stato adattato dal romanzo dell'autrice Ann Napolitano e si concentrava su un ragazzo di 12 anni, unico sopravvissuto a un incidente aereo.

L'esordiente Colin O'Brien ha interpretato Edward, mentre la serie si è fatta notare anche per la reunion tra Katims e la star di Friday Night Lights Connie Britton, che ha interpretato una donna il cui marito è rimasto ucciso nell'incidente. Taylor Schilling ha interpretato la zia di Edward, che prende in custodia il ragazzo dopo che questi ha perso i genitori e il fratello nel disastro.

Nel cast c'erano anche Amy Forsyth, Eva Ariel Binder, Brittany S. Hall, Idris Debrand, Carter Hudson, Maxwell Jenkins, Jenna Qureshi, Audrey Corsa, Anna Uzele, Ivan Shaw e Dario Ladani Sanchez.

Capita raramente che Apple TV+ cancelli una sue serie dopo appena una stagione. Tuttavia, i fan della piattaforma potranno consolarsi con le numerose novità attese in calendario, come ad esempio High Desert con Patricia Arquette e Città in fiamme, dagli autori di Gossip Girl.