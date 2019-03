Deadwood: il teaser trailer del film HBO!

Marica Lancellotti

Deadwood ha rivelato il primo teaser trailer del film HBO ispirato a storie e ambientazioni, magistralmente raccontate dalla serie tv a 15 anni esatti dall'inizio dello show.

Dopo 3 stagioni gloriose e amatissime dal pubblico, Deadwood fu inaspettatamente chiusa da HBO, tra le proteste dei fan. Il progetto iniziale, in realtà, prevedeva un ulteriore ciclo di episodi a conclusione dell'epopea di Al Swearengen e di Seth Bullock, ma a quanto pare non furono né i costi (come si era vociferato) né la presenza di altri progetti in cantiere a spingere HBO al colpo di spugna. Come in moltissimi casi, a logorare la vita di Deadwood, serie tv, fu l'attesa della quarta stagione, dovuta ai numerosi impegni del creatore David Milch, e soprattutto il fatto che, nel frattempo, cominciarono a scadere tutti i contratti con gli interpreti che cominciavano già a percorrere altre vie.

Prima che il network riuscisse a rimettere insieme tutti i cocci ci sono voluti 12 anni, durante i quali fan e cast, Ian McShane in testa, non hanno mai smesso di sperare e di chiamare a gran voce quel film che è finalmente realtà, e che arriverà su HBO il prossimo 31 maggio. Ecco il suo atteso ritorno nel primo teaser trailer di Deadwood:

Non c'è nuovo benvenuto migliore nell'universo di Deadwood della voce profonda di Al Swearengen e del suo interprete, Ian McShane. Ritroviamo la sua nemesi, Timothy Olyphant che ancora può bearsi dei suoi baffi e del senso di giustizia del suo Seth Bullock. "Qual è la prossima mossa, Al?" gli chiede, mentre un montaggio velocissimo ci porta ancora una volta in giro per la cittadina del South Dakota, tra volti vecchi e nuovi, tra le care vecchie cattive abitudini (sì, ci sono ancora gli abitanti dal grilletto facile, le prostitute, gli imbroglioni...insomma, è proprio Deadwood).

Scritto da David Milch, già creatore dello show, e diretto da Daniel Minahan, Deadwood ritrovrà i personaggi in azione a distanza di dieci anni. Le nuove alleanze in città saranno messe alla prova e si riapriranno vecchie ferite. I protagonisti saranno alle prese con i cambiamenti: come reagiranno all'arrivo dell'epoca moderna? Nel cast ritroveremo Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Dayton Callie, Brado Dourig, Robin Weigert, William Sanderson, Kim Dickens e Gerald McRaney. Annunciata, inoltre, la new entry Jade Pettyjohn nel ruolo di Caroline.