Deadwood: il nuovo trailer del film riapre la lotta tra Al Swearengen e Seth Bullock

HBO scandisce il tempo che ci separa da Deadwood con un nuovo trailer, 2 minuti estratti dal film che chiuderà le vicende aperte ben 15 anni fa nella serie tv western chiusa inaspettatamente dopo appena 3 stagioni.

Il 31 maggio è il giorno designato per fare ancora un giro per le strade pericolose e polverose della cittadina del South Dakota, con abitanti vecchi e nuovi ancora accomunati dalle "sane" abitudini: imbrogliare, sparare a qualunque cosa non segua la propria ombra. Tutto quello, insomma, a cui la lotta senza esclusione di colpi tra i protagonisti Al Swearengen (Ian McShane) e Seth Bullock (Timothy Olyphant) ci aveva già abbondantemente abituati, tutte cose senza le quali non ci sembrerebbe neppure di essere tornati, dopo 12 anni d'attesa, a Deadwood.

Ecco il trailer di Deadwood in lingua originale:

Come già accaduto nel primo teaser rilasciato, McShane e Olyphant sono sempre al centro della scena anche nel prossimo lungometraggio ma la sorpresa, a giudicare dal nuovo trailer, potrebbe essere il personaggio di George Hearst (Gerald McRaney), apparso già a partire dalla seconda stagione, che sembra pronto ad accendere nuovamente la miccia delle rivalità dalle parti del South Dakota. Il trailer è ancora una volta una sfilata di imprecazioni, pistole puntate e volti già noti ai fan ma,cosa di cui avverte anche la trama, la modernità sta bussando prepotentemente alle porte di Deadwood e molti cittadini potrebbero non essere pronti ad accoglierla.

Scritto da David Milch, già creatore dello show, e diretto da Daniel Minahan, Deadwood ritrovrà i personaggi in azione a distanza di dieci anni. Le nuove alleanze in città saranno messe alla prova e si riapriranno vecchie ferite. I protagonisti saranno alle prese con i cambiamenti: come reagiranno all'arrivo dell'epoca moderna? Nel cast ritroveremo Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Dayton Callie, Brado Dourig, Robin Weigert, William Sanderson, Kim Dickens e Gerald McRaney. Annunciata, inoltre, la new entry Jade Pettyjohn nel ruolo di Caroline.