Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds spiega perché è stato tagliato il cameo di Rob McElhenney

Ryan Reynolds ha spiegato il motivo per cui è stata tagliata la scena interpretata da Rob McElhenney nel film Deadpool & Wolverine in un nuovo post condiviso su Instagram.

Il suo amico e collega, con cui divide la responsabilità di gestire la squadra di calcio del Wrexham, aveva avuto il ruolo di un soldato della Time Variance Authority.

La scena tagliata dal film

Rob McElhenney era arrivato a Londra appositamente per girare il suo cameo in Deadpool & Wolverine e Ryan Reynolds ha ora spiegato che alle volte, durante il montaggio, si è costretti a compiere delle scelte difficili e spera quindi che la sequenza sarà presente tra gli extra del film.

L'interprete di Wade Wilson ha poi aggiunto che la scena non stava funzionando come inizialmente avevano pensato.

Reynolds ha sottolineato: "L'unico motivo per cui è rimasta nel montaggio così a lungo è stato Rob, perché anche sotto una maschera e un casco del TVA, lo si sentiva ardere con una riserva grezza e quasi infinita di talento, con un'arguzia da autore e spavalderia tipica di chi crea programmi televisivi di successo".

Deadpool & Wolverine, volete gli spoiler? Ecco tutti i camei nel film!

La star canadese ha ricordato che senza Rob McElhenney non conoscerebbe un amore come quello che prova per il Wrexham e ha adorato realizzare il film, anche se ha causato un po' di stress. Ryan ha dichiarato: "C'era molta aspettativa, e sono piuttosto certo che il villain scritto nel migliore dei modi nella storia del cinema sia proprio 'Aspettativa'. E quando sei alle prese con delle cose stressanti, ti fa sentire bene avere degli amici vicini. Anche se sono mortificato del fatto che abbia volato fino a Londra per un cameo non destinato a essere nel film, sono grato che il mio amico fosse lì con me su quel set. Quando vedo Rob, i miei battiti cardiaci rallentano e il mio sistema nervoso smette di urlarmi contro. Ed è presente per le persone ed è venuto a sostenermi. Anche se ha implorato per la sua vita prima che Alioth facesse volare il suo corpo in aria, ingoiandolo intero, per poi digerirlo e trasformarlo in popò di Alioth. Riposa in pace soldato TVA. P.S. Rob sarebbe un fantastico Hydra Bob".

Nel film Deadpool & Wolverine, diretto da Wesley Snipes, i fan hanno potuto assistere a numerosi cameo. Oltre al ritorno di Hugh Jackman nella parte di Logan, infatti, nella storia c'è stato modo di coinvolgere per alcune scene Wesley Snipes nel ruolo di Blade, Jennifer Garner che ha ripreso la parte di Elektra, Chris Evans in quella di Johnny Storm, e Channing Tatum che ha recitato nel ruolo di Gambit.

Il film, nonostante il divieto per i minori, ha incassato oltre 1,15 miliardi di dollari in tutto il mondo.