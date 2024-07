Deadpool & Wolverine: i poster creati per la Thailandia mostrano i protagonisti con i costumi tipici

Il tour promozionale di Deadpool & Wolverine intorno al mondo è attualmente in corso e dalla Thailandia arrivano nuovi poster che ritraggono in modo molto originale i due protagonisti.

Le immagini, realizzate dall'artista locale Maiimou, sono state condivise online, attirando l'attenzione dei fan.

Le immagini promozionali

In un post condiviso online l'artista ha voluto ringraziare la Marvel per l'occasione ricevuta, mostrando anche il momento in cui i due protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno visto le sue creazioni.

Deadpool & Wolverine sta arrivando in queste settimane nei cinema di tutto il mondo e le immagini promozionali ritraggono l'irriverente mercenario con abiti tipici tailandesi e in alcune situazioni legate alle tradizioni locali.

Wade Wilson e Logan in azione

Una divertente immagine promozionale del film

I due protagonisti mentre lottano

Cosa aspettarsi dal sequel

Nel cast del nuovo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario, oltre alle due star Reynolds e Jackman, ci saranno Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Deadpool 3, i Marvel Studios aprono al Rated-R: cosa aspettarsi di diverso dal film con Ryan Reynolds

I due protagonisti, nel film diretto da Shawn Levy che è già indicato come possibile regista di Avengers 5, sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.

La sceneggiatura di Deadpool & Wolverine è stata sviluppata con la collaborazione di Rhett Reese, Paul Wenick e Zeb Wells, e si svolgerà sei anni dopo quanto mostrato nel capitolo precedente.