Deadpool & Wolverine: Henry Cavill ha tenuto così tanto il sigaro in bocca da sentirsi male dopo le riprese

L'ultima volta che Henry Cavill ha fatto un cameo in un grande film di supereroi, non è andata molto bene. Appena due mesi dopo aver annunciato il suo ritorno nei panni di Superman in seguito al suo breve cameo nella scena post-credit di Black Adam, l'attore è stato esonerato dall'incarico in seguito alla morte del DCEU.

Ragionevolmente, i fan si sono arrabbiati per la sua inaspettata uscita dal ruolo di Superman, soprattutto considerando che la sua versione di Clark Kent è sempre stata frenata dalla scrittura. Il lato positivo è che ha contribuito alla sua apparizione in Deadpool & Wolverine di Shawn Levy.

Superman: ecco l'Uomo d'Acciaio di David Corenswet sul set, meglio o peggio di Henry Cavill?

Il cameo di Henry Cavill in Deadpool 3 e il mal di stomaco

Dopo l'eredità decennale di Hugh Jackman nel ruolo di Logan, la sensazione di calarsi nel ruolo di Wolverine sarebbe stata una sensazione terribile e intimidatoria per chiunque avesse dovuto interpretarlo. Reynolds pensava dunque che Henry Cavill sarebbe stato perfetto per il ruolo di variante di Wolverine e lo ha proposto alla troupe.

Un primo piano di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Considerando che all'epoca anche Cavill era stato licenziato dall'universo DC, Levy ha ricordato che quando hanno proposto il ruolo alla star di The Witcher, lui è salito subito a bordo e tutto si è svolto nel giro di 15 minuti. "Non era passato molto tempo dal licenziamento dalla DC e ci era venuto in mente lui, lo abbiamo contattato e ci ha risposto subito di si, tutto in 15 minuti", ha detto Levy.

Ma le riprese del breve cameo di Cavill hanno finito per avere un impatto sulla salute della star dell'Uomo d'acciaio. Sebbene il suo ruolo di Cavellrine sia stato breve, per le riprese Henry Cavill "ha tenuto il sigaro acceso e in bocca per tutto il giorno delle riprese".

Deadpool & Wolverine: il poster per l'uscita in 4DX

Considerando che, a differenza delle sigarette, non si dovrebbe inalare un sigaro, Levy ha ricordato che la Cavill è stato male di stomaco il giorno dopo, poiché ha inalato il fumo del sigaro per 8 ore di fila. "Ha tenuto il sigaro acceso e in bocca per tutto il giorno delle riprese. Ricordo di aver sentito il giorno dopo che Henry stava male di stomaco perché aveva inalato fumo di sigaro per otto ore di fila, ma non ha mai vacillato".

Alla fine il cameo ha funzionato bene sia per i fan che per il film, e Cavill ha persino fatto una battuta sul fatto che questa volta si è rasato i baffi, che è un riferimento alla debacle di Justice League del 2017.