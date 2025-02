007, Jeff Bezos ai fan: "Chi scegliereste come prossimo Bond?" Ecco la risposta più gettonata

Come un fulmine a ciel sereno ieri è stata diffusa la notizia che Amazon MGM Studios ha ottenuto il pieno controllo creativo del franchise 007. Una novità che ha scatenato le opinioni dei fan.

Proprio ai fan si è rivolto ora Jeff Bezos, capo di Amazon, chiedendo su X ai suoi 6,8 milioni di follower di indicare quale sarebbe l'erede perfetto di Daniel Craig nella saga spionistica.

La risposta dei fan di 007

In seguito al post di Bezos su X, migliaia di fan hanno risposto all'appello, citando star del calibro di Tom Cruise e James McAvoy. Tuttavia, l'esercito social più numeroso ha fatto il nome di Henry Cavill.

Henry Cavill in una scena di Argylle

Non proprio una sorpresa, dato che Cavill è da tempo uno dei nomi più citati quando si parla di casting di 007. Per questo motivo, le varie GIF e le immagini pubblicate nei commenti per promuovere l'ex Superman come prossimo 007 non hanno stupito più di tanto.

L'accordo con Amazon per la saga di James Bond

Amazon MGM Studios e gli storici produttori di Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato una nuova joint venture per gestire i diritti di 007.

Nonostante le tre parti siano co-proprietarie del franchise, è Amazon MGM Studios ad avere ora il controllo creativo. Ora l'attenzione dei fan è diretta totalmente al casting del prossimo agente segreto.

Daniel Craig e Ana de Armas in No Time To Die

Henry Cavill fu molto vicino ad interpretare il personaggio prima che il ruolo venisse affidato a Daniel Craig. Martin Campbell definì il provino di Cavill davvero straordinario:"Era in grande forma fisica, molto affascinante, con lineamenti scolpiti. Solo che, ai quei tempi, sembrava troppo giovane".