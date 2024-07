Deadpool & Wolverine: aperti i preorder dell'irresistibile peluche di Dogpool su Amazon

Deadpool & Wolverine sta sorprendendo il grande pubblico di appassionati grazie alla propria verve dissacrante e imprevedibile, fusa a unamore incrollabile nei confronti del materiale nei fumetti, che sfrutta per costruire un dialogo col pubblico al cinema, intessendo una vera e propria discussione che, progressivamente, cattura, coinvolge e lascia senza parole. Nel far ciò, ovviamente, si avvale di cameo e di ulteriori strumenti in questo senso, muovendo lo sguardo e la memoria dei fan da un volto all'altro, sperimentando pure in questo senso con una particolare comicità che non esclude praticamente e mai nessuno.

Fra le tantissime idee e personaggi al centro di Deadpool & Wolverine i fan stanno particolarmente apprezzando la presenza di Dogpool. Questo cagnolino si connette fin da subito con il Wade Wilson che conosciamo da tempo, instaurando con lui, e col pubblico, un legame esilarante subitaneo. E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile preordinare il peluche di Dogpool? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, trovate ilpreorder del morbidissimo gadget tematico a 34,99€, con la sua uscita fissata al 15 dicembre 2024, e "prenotazione al prezzo minimo garantito" (trovate i dettagli di questa prenotazione su Amazon). Se interessati al recupero, o ad avere qualche info in più sulla pellicola in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente, o cliccare su questo indirizzo.

Un peluche di Dogpool irresistibile

Su Amazon il peluche di Dogpool, da Deadpool & Wolverine, viene descritto come fedele alla controparte cinematografica in termini di dettagli, distinguendosi grazie all'effetto pelle e alla premium touchbox. Di seguito trovate le misure riportate sul sito: 15 x 15 x 25 cm, con peso 140 grammi.

Deadpool & Wolverine: una love story per celebrare il passato (attendendo un futuro in ritardo)

Se anche voi avete apprezzato Deadpool & Wolverine al cinema, amando tutte le idee imprevedibili e le citazioni al centro di un film che sta sorprendendo i fan Marvel di tutte le età, non fatevi scappare il peluche di Dogpool su Amazon.