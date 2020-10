Deadpool 3: Ryan Reynolds sarà la star più pagata del Marvel Cinematic Universe?

In casa Marvel potrebbe essere coronato un altro attore a guadagnarsi il titolo di più pagato dalla compagnia: Ryan Reynolds. La star di Deadpool sembrerebbe infatti in procinto di ricevere uno stipendio piuttosto alto per il suo coinvolgimento futuro nel franchise.

Non conosciamo ancora le dinamiche di inserimento (o meno) di Deadpool all'interno del MCU, ma stando a quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman (via Comicbook), i Marvel Studios starebbero lavorando a un contratto piuttosto redditizio per assicurarsi la presenza di Reynolds nei progetti a venire.

Se ciò dovesse rivelarsi costretto, non sarebbe troppo azzardato ipotizzare anche diverse apparizioni in altre pellicole da parte di Ryan/Deadpool, e quindi un ruolo piuttosto rilevante nell'universo (o Multiverso) cinematografico condiviso.

Finora tra gli interpreti del MCU con i compensi più alti avevamo, come riportato da Forbes, Chris Hemsworth ($76.4 milioni), Robert Downey Jr. ($66 milioni), Bradley Cooper ($57 milioni) e Scarlett Johansson ($56 milioni), seguiti da Chris Evans ($43.5 milioni) e Paul Rudd ($41 milioni), ma con la dipartita di diversi giocatori in campo ora che l'Infinity Saga è giunta al termine, Reynolds potrebbe facilmente conquistare il posto più alto della classifica.

Intanto, lo stesso attore ha postato sui social una sua foto nei pressi dei Marvel Studio. Che si stia iniziando a muovere qualcosa sul fronte produttivo per Deadpool 3?