Deadpool e Logan arrivano su Disney+: i divertenti commenti di Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Deadpool, Deadpool 2 e Logan sono arrivati sulla piattaforma di streaming Disney+ e Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno commentato in modo ironico la situazione.

Da domani, per ora negli Stati Uniti, i progetti dedicati ai due personaggi dei fumetti faranno ufficialmente parte del catalogo del servizio.

Ryan Reynolds ha festeggiato l'arrivo delle avventure di Deadpool e Logan - The Wolverine con un simpatico tweet in cui dichiara: "Dovevamo annunciare che Logan e Deadpool presto saranno i primi film vietati su Disney+. Ma sappiamo tutti che alcuni film della Disney dovrebbero già essere vietati ai minori per i traumi irreversibili che causano".

Il post contiene delle ironiche descrizioni dei contenuti traumatici di classici dell'animazione come Biancaneve e i sette nani, Bambi e Il Re Leone.

Hugh Jackman ha quindi commentato dimostrandosi d'accordo con il suo amico e collega, sottolineando: "Nessun fattore mutante in grado di guarire potrebbe far rimarginare quelle cicatrici emotivi. Film grandiosi per una serata in famiglia".

Prossimamente Deadpool 3 verrà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura scritta da Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, e i fan da tempo si chiedono se Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine per recitare finalmente accanto al suo grande amico-nemico. Reynolds ha più volte ribadito che vorrebbe infatti girare alcune sequenze con i due personaggi insieme.

La star australiana ha inoltre pubblicato un post su Instagram che lo mostra mentre abbraccia Deadpool, dichiarando che la scelta di Deadpool e Logan come primi film vietati ai minori sulla propria piattaforma è discutibile, ma la accoglieranno con entusiasmo.