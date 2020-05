Deadpool 3: Ryan Reynolds parla del potenziale sequel

Ryan Reynolds ha parlato della possibile realizzazione di Deadpool 3 dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney.

Lo studio ha più volte ripetuto che l'irriverente mercenario è destinato a tornare nelle sale, tuttavia per ora non c'è alcuna certezza.

In una recente intervista rilasciata a TotalFilm, Ryan Reynolds ha dichiarato accennando alla potenziale realizzazione di Deadpool 3: "Oh, non so realmente cosa accadrà. Semplicemente è tutto così nuovo essendo passati alla Marvel ora, capire per quanto mi è possibile i pro e i contro da dove mi trovo. Vedremo".

La star canadese aveva incontrato i vertici del Marvel Studios nel 2019 e i fan sono ancora in attesa di capire se Disney permetterà di mantenere le avventure di Deadpool vietate ai minori o proverà a rendere i progetti maggiormente adatti a tutta la famiglia.

Reynolds aveva inoltre spiegato: "Sono un enorme fan della Marvel e del modo in cui realizzano film. Quindi, quando Disney ha comprato Fox, l'ho considerata solo una cosa positiva. Deadpool speriamo possa entrare in quel mondo, penso sia semplicemente una vittoria per tutte le persone coinvolte, ma certamente bisognerà attendere e scoprire cosa accadrà".

Il primo film di Deadpool aveva incassato 783 milioni di dollari e il sequel aveva raggiunto quota 734 milioni.tezza.