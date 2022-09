Deadpool 3: il regista pubblica una foto con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

C'è già molta eccitazione per il recente annuncio relativo alla data d'uscita di Deadpool 3, pellicola che riporta Ryan Reynolds nei panni dell'amatissimo personaggio e dopo l'esilarante video con Reynolds e Hugh Jackman, il regista Shawn Levy ha condiviso una foto di se stesso con i due attori.

Nell'immagine vediamo Levy insieme a Jackman e Reynolds: i tre appaiono sorridenti su un divano e visibilmente entusiasti di lavorare al progetto. La divertente didascalia di Levy è la prova che il regista sa perfettamente quale sarà il tono del nuovo capitolo della saga: "Peccato che questo lavoro sarà una tale noia...".

A quanto pare, il video annuncio del ritorno di Jackman nei panni di Wolverine è stato diretto dallo stesso Levy, che ha già diretto Reynolds nel film di successo di Netflix intitolato The Adam Project. A proposito di questo nuovo ed enorme progetto il regista ha dichiarato: "Voglio prendermi un minuto per ringraziare Stranger Things per avermi addestrato a tenere la bocca chiusa. Questa notizia mi ha bruciato le labbra per settimane".

Deadpool 3, la cui uscita è prevista per il 6 settembre 2024, sarà scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, dopo che per un breve periodo gli sceneggiatori erano stati sostituiti da Lizzie Molyneux-Loeglin e Wendy Molyneux. Ryan Reynolds riprenderà il ruolo dell'amatissimo personaggio che i fan non vedono l'ora di vedere nuovamente sul grande schermo.