Dead Boy Detectives: Netflix cancella lo spin-off di The Sandman dopo la prima stagione

Dead Boy Detectives, basata sull'omonima serie a fumetti, è l'ultima serie fantasy amata dai fan a essere stata cancellata da Netflix.

Secondo Variety, lo show, che si svolge nell'universo Sandman di Netflix, non tornerà per una seconda stagione. Basata sull'omonima serie della DC Comics di Neil Gaiman e Matt Wagner, la serie segue i migliori amici Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri) che decidono di rinunciare all'aldilà in favore della permanenza sulla Terra per risolvere crimini che coinvolgono persone strane, insolite e non-morte. Steve Yockey, sviluppatore della commedia nera della HBO Max The Flight Attendant, diretta da Kaley Cuoco, ha svolto il ruolo di showrunner e sceneggiatore.

I dettagli della serie cancellata

Il cast comprende Kassius Nelson nel ruolo di Crystal Palace, Briana Cuoco nel ruolo di Jenny la macellaia, Ruth Connell nel ruolo dell'infermiera notturna, Jenn Lyon nel ruolo di Esther, Lukas Gage nel ruolo di Thomas il re dei gatti, Max Jenkins nel ruolo di Kingham e David Iacono nel ruolo di David il demone.

Dead Boy Detectives: i protagonisti in una scena

Dead Boy Detectives è stata annunciata per la prima volta nel 2022 ed è stata originariamente ordinata come pilot per Max, la casa degli show DC in streaming. Dopo il rinnovo di James Gunn e Peter Safran, tuttavia, è stato deciso che i personaggi non avrebbero fatto parte del previsto DCU Chapter One: Gods and Monsters. Netflix ha annunciato nuovamente la serie nel 2023.

Lo streamer ha l'abitudine di cancellare serie fantasy con una fanbase dedicata, tra cui Warrior Nun, The Midnight Club, The OA e Shadow and Bone. Netflix ha anche cancellato silenziosamente The Grimm Reality, una nuova serie fantasy dai creatori di Dark, nonostante la produzione fosse già terminata. La prima stagione di Dead Boy Detective è disponibile in streaming su Netflix.