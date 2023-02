DC Universe, James Gunn conferma: "Il nuovo Batman sarà più vecchio di Superman"

Nel corso di una recente intervista a proposito del DC Universe che verrà, James Gunn ha confermato la differenza d'età tra i nuovi Batman e Superman di questo universo narrativo che presto vedremo rappresentato.

Infatti, Kal-El avrà probabilmente circa 25 anni, e James Gunn ha anticipato ulteriori dettagli su questa nuova iterazione dell'eroe in Superman: Legacy: "Sta lavorando. È un reporter. È al Daily Planet", ha confermato Gunn, co-CEO dei DC Studios e sceneggiatore del film. "Ancora una volta, stiamo entrando in un mondo in cui i supereroi esistono e sono esistiti".

Poi, ha continuato: "Quindi, questo significa che Batman potrebbe avere un paio di anni in più di Superman? Sì, potrebbe essere".

Batman: l'ingaggio di un nuovo attore nel film DC su Damian Wayne, The Brave and the Bold, accende la polemica

Quest'ultima rivelazione ha perfettamente senso, soprattutto perché The Brave and the Bold vedrà il Cavaliere Oscuro alle prese con suo figlio, Damian Wayne. Quando il personaggio è stato introdotto nei fumetti aveva 10 anni, quindi questo Batman dovrà avere almeno una trentina d'anni se non addirittura quasi quaranta.