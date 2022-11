DC Universe: James Gunn conferma che alcuni progetti saranno indipendenti

James Gunn ha rivelato che nel DC Universe ci sarà comunque spazio per alcuni progetti indipendenti e non collegati agli altri titoli realizzati per il piccolo e grande schermo, o nel mondo dei videogiochi.

Il regista è stato nominato co-CEO dei DC Studios e collaborerà con Peter Safran per delineare il futuro dei progetti tratti dai fumetti.

Il filmmaker non ha esitato a rispondere ad alcune domande dei fan della DC su Twitter e ha confermato che ci saranno "alcuni" progetti animati o live-action che resteranno separati dal resto dei titoli.

Negli ultimi anni sono stati realizzati ad esempio show come Harley Quinn o i film Joker e The Batman, ideati senza (almeno inizialmente) avere legami con altri tasselli del DC Universe.

Il progetto è tuttavia quello di creare un universo molto ampio che comprende anche i videogiochi.

James ha poi ribadito: "Il DCU sarà connesso attraverso film e serie tv (e animazione)". In futuro potrebbero esserci più serie per il piccolo schermo rispetto al passato, introducendo così più personaggi tratti dai fumetti.

Gunn ha quindi confermato che non sarà coinvolto nell'ideazione delle future attività dei DC Comics, nonostante ci sia una buona comunicazione tra i vari settori. Il regista ha ribadito: "Tutti sanno che sono un enorme fan dei fumetti e spero che tutto ci porterà a far leggere a più persone i fumetti della DC (e viceversa). Ma io e Peter non siamo responsabili dei fumetti, solo di tutti i progetti della DC entertainment".

Il regista ha voluto inoltre rassicurare i fan dichiarando che non ha alcuna intenzione di abbandonare la regia e si occuperà personalmente della realizzazione di alcuni film e show televisivi.