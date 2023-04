DC Universe, James Gunn chiarisce: "Non ho mai parlato con Aaron Paul dei prossimi progetti"

Aaron Paul è stato al centro di nuove presunte indiscrezioni legate ai progetti del DC Universe e James Gunn ha voluto fare chiarezza sulla situazione.

Il regista e co-CEO dei DC Studios usa spesso i social per rispondere alle domande e ai dubbi dei fan e, dopo che su Reddit si è parlato del possibile coinvolgimento della star di Breaking Bad, anche in questo caso ha voluto rivelare se c'è qualcosa di vero.

Online si era infatti sostenuto che James Gunn sperasse di coinvolgere Aaron Paul nella serie dedicata alle avventure di Booster Gold.

Tra le indiscrezioni c'era anche quella che sosteneva l'attore avesse già interpretato il personaggio in occasione delle riprese di un cameo destinato al film Blue Beetle.

Il regista ha ora voluto spiegato: "Non c'è niente di vero in quelle notizie". Gunn ha sottolineato: "Mi piace molto Aaron, personalmente e dal punto di vista professionale. Ma non ne abbiamo mai parlato. E il resto è inoltre inventato al 100%".

Booster Gold è apparso per la prima volta nelle pagine nel 1986 e nei fumetti si racconta che proviene dal futuro, dal 25esimo secolo, e utilizza la tecnologia più avanzata per diventare un eroe. Il suo vero nome è Michael John Carter e inizialmente insegue le idee di giustizia e nobiltà e poi finisce per autopromuoversi e avere comportamenti egoistici.

Anni fa Greg Berlanti aveva iniziato a lavorare a un film sul personaggio, non andato oltre le prime fasi di sviluppo. Gunn ha invece confermato che le sue avventure diventeranno una serie tv che mostreranno le difficoltà affrontate dal protagonista.