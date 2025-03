Aaron Paul e Luke Evans nel nuovo action-thriller Bear Country con Russell Crowe

Nuovi aggiornamenti sul cast del prossimo action-thriller Bear Country, con protagonista Russell Crowe. Aaron Paul, celebre per il suo ruolo in Breaking Bad, e Luke Evans, noto per La bella e la bestia, si sono uniti all'attore de Il Gladiatore.

A completare il cast ci sono Daniel Zovatto (Woman of the Hour), Nina Dobrev e Teresa Palmer. Il film è diretto da Derrick Borte, con le riprese attualmente in corso in Australia.

Paul interpreterà Jeff, un tranquillo insegnante universitario che si ritrova coinvolto in un piano di rapina orchestrato da un poliziotto corrotto. Evans sarà Joe Carver, un agente federale sotto copertura che si spaccia per acquirente del club di Kapak con l'intento di infiltrarsi nel cartello che utilizza il locale per riciclare denaro. Zovatto vestirà i panni di Rodriguez, il principale emissario del cartello a Los Angeles.

La trama di Bear Country

Il film segue Manco Kapak (Russell Crowe), un anziano ma temuto proprietario di un club a Los Angeles. I suoi piani di vendere il locale e ritirarsi con la sua compagna vengono sconvolti quando un uomo mascherato lo deruba. Con i boss del cartello alle calcagna e un giovane ambizioso intenzionato ad acquistare il club, Kapak dovrà affrontare nuove minacce che mettono a rischio il suo futuro.

Bear Country è diretto da Derrick Borte, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Daniel Forte, basandosi sul romanzo Strip di Thomas Perry. Il film è prodotto da Mark Fasano (Marlow) della Nickel City Pictures, Jeffrey Greenstein (The Hitman's Bodyguard) della A Higher Standard, Deborah Glover (Sleeping Dogs) della G2 Dispatch e Mark Bower e Bruno Mustic della Life & Soul Pictures.

Aaron Paul sarà nella terza stagione della serie animata Invincible, accanto a Simu Liu, e ha espresso interesse per la seconda stagione dell'adattamento televisivo di Fallout. Luke Evans reciterà al fianco di Milla Jovovich nel thriller fantascientifico World Breaker.